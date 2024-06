Ein Jugendlicher ist in der Nacht zum Samstag Opfer am Riebeckplatz Opfer einer Raubstraftat geworden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und nach Zeugen.

Täter reißt am Riebeckplatz das Fahrrad eines 17-Jährigen an sich

In der Unterführung am Riebeckplatz hatte sich der Überfall ereignet.

Halle (Saale)/MZ - In der Unterführung am Riebeckplatz ist am Samstag gegen 2 Uhr ein 17-Jähriger überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter hatte es nach Polizeiangaben auf das Fahrrad seines Opfers abgesehen. Der Räuber habe gewaltsam das Bike an sich gerissen und sei damit geflüchtet. Der Unbekannte wurde folgendermaßen beschrieben: arabischer Phänotyp, Vollbart, weißes Basecap, weiße Jacke.

Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0345 224 2000 zu melden.