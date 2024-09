In einer "Mittendrin"-Reportage der ARD wurde Halle nun zum Mittelpunkt. Worum es dabei ging und was in den Tagesthemen gezeigt wurde.

ARD zu Besuch in Halle: Was die Tagesthemen an die Saale führte

Die ARD machte für einen Beitrag in den Tagesthemen Halt am Roten Turm in Halle. Auch das Glockenspiel war dafür verantwortlich. Foto:

Halle (Saale)/DUR. - Die "Mittendrin"-Reportage der ARD hat Halt in Sachsen-Anhalt gemacht: In den Tagesthemen vom Mittwoch, 25. September, war ein besonderes Schmuckstück der Stadt zu sehen. Unter dem Titel „Europas größtes Turmglockenspiel“ wurde das Glockenspiel im Roten Turm in Halle vorgestellt. Auch zwei der sogenannten Carillonneure - die Menschen, die die Glocken spielen - erzählten von ihrer Leidenschaft.

Lesen Sie auch: Halleluja vom Roten Turm: Halles Babys werden nun mit speziellem Glockenspiel begrüßt

Die Reportage führte ins Spielzimmer der Carilloneure. Dort zeigten zwei Hallenser, was sie an dem besonderen Glockenspiel und dem Hobby begeistert. 76 Glocken sind Teil des Carillons im Roten Turm. Um dieses als einer der offiziellen Hallenser-Carillonneure auch spielen zu dürfen, bedarf es viel Unterricht, Konzentration und Kraft.

ARD-Reportage: Die Carilloneure von Halle

Philipp Steinau erzählt in der Reportage, dass ihn Anspannung, Aufregung und Vorfreude vor einem Konzert begleiten. Seit anderthalb Jahren lernt er, Europas größtes Turmglockenspiel zu beherrschen.

Denn: Das Carillon besteht aus 33 Fußpedalen und 70 Stocken (Tasten). Ulrich Seidel von der Deutschen Glockenspielvereinigung ist Steinaus Lehrer. Das Besondere an dem Instrument ist in seinen Augen der Nachklang, der durch die Schwingung der Glocken entsteht.

Immer sonntags findet um 16 Uhr im Roten Turm ein Carillon-Konzert statt. Bei einem dieser Konzerte entdeckte auch Philipp Steinau sein neues Hobby. Bei den Konzerten erklingen zum Teil berühmte Schlager und Lieder aus den aktuellen Charts im Roten Turm. Wenn in Halle ein Kind das Licht der Welt erblickt, tönt das Glockenspiel ebenfalls durch die Stadt.

Tagesthemen zeigen auch Reportagen aus Sachsen-Anhalt

Die "Mittendrin"-Reportagen zeigen Geschichten aus ganz Deutschland. Der öffentlich-rechtliche Rundfunksender ARD bietet mit ihnen Themen eine knapp vierminütige Sendezeit, die sonst im Nachrichtengeschehen nur wenig Platz finden.

Auch andere Orte aus Sachsen-Anhalt haben durch sie bereits ihren Weg in die Tagesschau und die Tagesthemen gefunden. Die ARD selbst beschreibt diese Rubrik als „nah an den Menschen und Regionen in Deutschland“.