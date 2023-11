Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Dass Halle das größte Glockenspiel in Europa hat, ist schon ein großes Geschenk. Nun setzen fünf Hallenser noch eins drauf: Sie sind die einzigen offiziellen Stadt-Carillonneure in Deutschland. „Diesen Titel gibt es in Belgien“, weiß Davit Drambyan, der neben Uta Gräber, Maik Gruchenberg, Maximilian Metz und Johannes Langenhagen von der Stadt mit dieser Auszeichnung geehrt wurde. In der Tat nennen sich entsprechende Musikerkollegen in Belgien, Frankreich und den Niederlanden „Offizielle Carillon-Meister der Stadt“. Nach fünf Jahren Ausbildung beherrscht das Quintett den Spieltisch in gut 80 Metern Höhe ebenso meisterhaft. Und sie sprühen nur vor Ideen für die kommenden Wochen.