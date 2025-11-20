1.000 Filme hat Timur Topal bereits gesehen. Auch, weil er früher über einer Videothek wohnte. Welche Streifen es dem Trainer der MBC-Frauen angetan haben.

Basketballtrainer und wandelndes Filmlexikon: Diese Streifen empfiehlt Timur Topal... nicht nur für die Weihnachtszeit

Timur Topal trainiert seit 2023 die Frauen des Syntainics MBC. Für Filme bleibt nur noch wenig Zeit.

Halle/MZ - Alles begann mit einer Videokassette. Dschungelbuch, Disney. Das, so denkt Timur Topal, war sein erster Film. Es folgten viele, viele mehr. Der Trainer des Syntainics MBC gilt als Cineast, als Filmlexikon. So hat ihn sein Verein selbst kürzlich im Rahmen eines Streckbriefs präsentiert. „1.000 Filme“, schätzt der 37-Jährige, hat er in seinem Leben bereits gesehen.