Süßes und Saures in der Saalestadt: Wie und wo feiert Halle Halloween?

Halle (Saale) - Kürbisfratzen und Verkleidungen; Streiche und Naschzeug - Halloween erfreut sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit. Dieses Jahr fällt das Fest auf die Nacht vom Sonntag auf Montag. Wer nicht nur mit dem traditionellen Gruß „Süßes oder Saures“ durch die Straßen ziehen will, kann sich auf einer Motto-Veranstaltung in Grusellaune bringen.

Feuer und Waffel in der Waffelbäckerei

In der Waffelbäckerei in der Mötzlicher Straße wird es familienfreundlich. Im gruselig eingerichteten Lokal gibt es beispielsweise schaurige schwarze Waffeln. Wer sich von der Geisterbahn-Deko im Innern erholen möchte, kann im Freien an der Feuerschale - die in Kooperation mit Eltern der nahe gelegenen Kita betrieben wird - Marshmallows grillen und sich mit Kakao und Kinderpunsch wärmen. Die Schwester-Veranstaltung in der Eisträumerei wurde leider wegen Krankheit abgesagt.

Mötzlicher Str. 3+4. Samstag und Sonntag, jeweils 13-20 Uhr.

Gruselgarten

Einen Steinwurf von der Saale entfernt liegt Halles „gruseligste“ Minigolf-Anlage. Am Wochenende werden Geister und Zombies dort Einzug halten. Für die kleinen „Quälgeister“ wird „monstermäßiger“ Bastelspaß angeboten. Auch kulinarisch ist man dem Thema treu, so wird mit Draculas Glühcocktail das Zweit-Lieblingsgetränk des blutsaugenden Grafen verkostet.

Böllberger Weg 185, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr.

Nachtgespenster und „Thriller Nacht“

Wer sowohl seine Grusel- als auch seine Partylust stillen will, kommt am Wochenende voll auf seine Kosten. In vielen Klubs gibt es Motto-Abende rund um Halloween. So erwarten Deko und Naschereien (süß und sauer) die Gäste der Schorre. DJ Horror legt Halloween Sounds auf, während DJ IT All-Time-Classics zum Besten gibt.

Im Klub Drushba entführt DJ Faro bei der „Thriller Nacht“ zu einer Zeitreise in die 80er und 90er. Beide Parties finden in der Nacht zu Sonntag statt. Zutritt nur für Corona-Geimpfte, Genesene und offiziell Getestete (3G). Schorre: Willy-Brandt-Str 78, Einlass 22 Uhr, Eintritt 10 Euro. Klub Drushba: Kardinal-Albrecht-Straße 6, Einlass 23 Uhr, Eintritt 5 Euro.