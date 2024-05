Wallwitz/Hohenturm/MZ. - Ein wenig versteckt liegt das Erdbeer-Selbstpflückfeld des Wallwitzer Obstbaubetriebs. Wer von Halle Richtung Köthen fährt und zur Kreuzung Richtung Petersberg kommt, muss nach links abbiegen Richtung Wallwitz und kann dann eine Hinweisfahne sehen. An diesem Vormittag mitten in der Woche sind es vor allem Senioren die sich zwischen den Reihen bücken, hocken oder gar knien. Manche sind schon hochbetagt, wie 85-jährige Marianne-Liane Siebert. „Ich pflücke schon seit vielen Jahren hier Erdbeeren. Das macht ein gutes Gefühl, obwohl es mir schon ein wenig schwerfällt jetzt“, sagt sie.

Auch der deutlich jüngere Klaus Thomas ist ein passionierter Selbstpflücker. Vor vielen Jahren, als er im Außendienst tätig war, habe ihn ein Kollege aus Bayern auf Selbstpflückfelder aufmerksam gemacht. Nach vielem Ausprobieren sei Wallwitz sein Favorit. „Hier gibt es andere Sorten und es ist das Feld, dass am wenigsten an einer viel befahrenen Straße liegt“, fügt seine Frau Ina Thomas hinzu. Sie hat eine kleine Schere im Gepäck, mit der sie jede Frucht behutsam genau da abschneidet, wo sie den Stiel sonst mit dem Daumennagel abgeknipst hätte. Da setzte sich der rote Saft nicht so unter den Nagel. „Praktisch, denn wir sind zwischen zwei anderen Terminen schnell hierher gefahren.“

Die Haupternte hat in diesem Jahr bereits begonnen. Die ersten Früchte waren rund zwei bis drei Wochen zeitiger reif. Wegen der Wärme gibt es überall schon jetzt die Selbstpflückangebote. Eine Kundin lobt die Süße der Früchte in diesem Jahr.

Erdbeeren über Erdbeeren: Auch wenn die Pflanzenreihen vorwiegend grün aussehen, verstecken sich viele rote Früchte unter den Blättern. (Foto: Crodel)

Ronny Kuhnt im Kassenhäuschen erklärt, auch das hänge mit dem Wetter zusammen. Allerdings hatte man Schwierigkeiten mit dem Frost im April. „Drei Nächte haben wir eine Frostberegnung vornehmen müssen, um Verlusten vorzubeugen“, so der Wallwitzer Obstbaubetrieb.

Lesen Sie dazu auch: Im Saalekreis können Erdbeern selbst gepflückt werden

Auch die Firma Regiofarmers aus Hohenthurm ergriff wegen des Nachtfrostes Maßnahmen. „Wir haben in einem aufwändigen Verfahren unsere Felder abgedeckt und so Blütenfrost verhindert“, erzählt Peter Meinhardt, der die Firma gemeinsam mit Lutz Wolff führt. Durch die Wärme stünden die Pflanzen in diesem Jahr üppig, so dass die Regiofarmers insgesamt nicht mit einem Ertragsverlust rechnen.

Neben Zöberitz an der B 100, Bruckdorf und Landsberg (Richtung Gollma), sind im vergangenen Jahr ein Feld in Oppin und eins an der Saalebaumschule in Trotha hinzugekommen, genauso wie im südlichen Saalekreis. „Und da wir immer viele Kunden aus dem Bereich Bitterfeld hatten, werden wir im nächsten Jahr auch nahe des Outlet-Centers an der Auffahrt zur A 9 ein Feld öffnen können“, stellt Meinhardt in Aussicht.

Pflanzen regenierieren sich trotz Frostes

Der Obstbaubetrieb von Martin Beck hat dagegen keine Maßnahmen gegen Frost ergriffen. Er betreibt im Saalekreis ein Feld zwischen Halle-Dölau und Schiepzig sowie eins an der B 80 (Abfahrt Teutschenthal Bahnhof). „Der Frost hat zwar zugeschlagen, aber die Pflanzen regenerieren sich gerade. Deshalb haben wir unsere Felder gegenwärtig geschlossen und öffnen am 1. Juni wieder, damit genügend Früchte reif sind“, so Martin Beck. Er bietet auf seinen Feldern sechs verschiedene Sorten an. „Im nächsten Jahr werden es dann sieben sein“, sagt der Obstbauer. Auf dem Wallwitzer Feld stehen acht Sorten, bei den Regiofarmers fünf. Bis Anfang Juli könnten die süßen roten Früchte geerntet werden.

Wer nicht selbst pflücken will oder kann, für den stehen den Verkaufshäuschen an den Feldern der drei Anbieter bereits befüllte Körbe zum Kauf bereit. Auch in diesem Jahr können eigene Gefäße mitgebracht werden, die vor dem Pflücken gewogen werden.

Erdbeeren pflücken im Saalekreis und in Halle

Die Regiofarmers informieren über ihre Felder unter www.regiofarmers.de. Das Feld an der Saalebaumschule öffnet von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, alle anderen von 9 bis 19 Uhr. Angaben zu den Preisen geben sie nicht.

Über die Felder der Firma Beck kann man sich telefonisch erkundigen. Unter Tel. 0152/57 28 81 52 bekommt man Aussagen zum Feld in Schiepzig und unter Tel. 0162/58 61 696 zum Feld bei Teutschenthal. Beide Felder haben von 8 bis 18 Uhr, sonntags nur bis 16 Uhr geöffnet. Selbst gepflückt kostet das Kilo Beeren 4,48 Euro, vorgepflückt 5,68 Euro

Das Erdbeerfeld in Wallwitz öffnet Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, sonntags 8 bis 15 Uhr. Für selbstgepflückte Beeren werden 4,50 Euro pro Kilo fällig, auch vorgepflückte sind mit Aufpreis zu haben.