„Superman“ im Star Park Halle - Ein Besuch im weltweit modernsten Presswerk für Karosserieteile

Halle (Saale)/MZ - Das Werk der Zukunft im Star Park an der A14 besticht durch seinen modernen Industriecharme. Von außen ist das mächtige, 430 Meter lange Hallenschiff des Smart Press Shops mit seiner mattgrauen Farbe zweifellos zeitlos schick. Innen haben sich die beiden Partner Porsche und Schuler auf das Wesentliche konzentriert. Schnickschnack gibt es keinen. Dafür würden Gäste am liebsten Hausschuhe anziehen, so sauber und glänzend ist der Boden, der von der imposanten Pressenstraße dominiert wird. Sechs Pressen formen aus hauchdünnen, drei Millimeter dicken Aluminium-Platinen Kotflügel, Motorhauben, Türen und andere Karosserieteile. Wäre die Automobilproduktion eine Sportveranstaltung, dann wäre dieses Werk der Superstar. Kräne und Pressen sind so leistungsfähig, wie es derzeit weltweit kein anderer Hersteller bieten kann. „Diese Zusammenarbeit ist einzigartig. Zwei Technologieträger der Spitzenklasse führen ihr Know-how zusammen. Ich bin stolz, dieses Werk leiten zu dürfen“, sagt Geschäftsführer Hendrik Rothe.

Alle Systeme sind vernetzt

Dass Porsche in der Sportwagenszene die Herzen der Fans höherschlagen lässt, ist kein Wunder. Über die Schuler AG weiß die Öffentlichkeit nur wenig, dabei ist das Unternehmen seit Jahrzehnten ein Schwergewicht im Anlagenbau und Partner bedeutender Hersteller weltweit. „Dieses Projekt ist bislang auch für uns einzigartig gewesen“, sagt Rohitashwa Pant, der die IT-Abteilung bei Schuler leitet. Normalerweise baue man eine Maschine und der jeweilige Hersteller tüftele dann, wie die Technik zu seinen Produktionswünschen passt. Dieses Mal, so Pant, habe man die Presse auf die Anforderungen von Porsche zugeschnitten. Und was ist dabei herausgekommen? „Wir haben diesem Werk Superkräfte gegeben“, sagt er.

Die Pressstraße ist leistungsfähig wie keine andere vergleichbare Maschine. (Foto: Silvio Kison)

Industrie 4.0 steht im Smart Press Shop nicht auf dem Papier, denn das gibt es in dem Vorzeigewerk so gut wie nicht mehr. Die reale ist mit der digitalen Welt vielmehr in einer faszinierenden Weise verknüpft. Die künstliche Intelligenz steuert die Abläufe, überwacht Maschinen und Bauteile, dokumentiert jeden Arbeitsschritt. Wichtigster Faktor: Zeit. Je weniger davon in der Produktion verbraucht wird, umso wirtschaftlicher lässt sich das Werk mit seinen derzeit 130 Mitarbeitern betreiben. Dadurch wird das Start up für Automobilmanufakturen interessant, die Kleinstserien produzieren, etwa die noble VW-Tochter Bentley.

Mensch und künstliche Intelligenz arbeiten in dem Werk zusammen. (Foto: Silvio Kison)

Es ist einer der ersten Aufträge außerhalb des Porsche-Universums, die das junge Unternehmen bereits an Land ziehen konnte. Das geht nur, wenn die Vorrüstzeit für die Produktionsumstellung an der Presse niedrig bleibt. 180 Sekunden dauert es derzeit, die Presse mit neuen Werkzeugen zu bestücken und die Produktion umzustellen. „Je schneller ich bin, desto mehr Kleinserien kann ich fahren. Dafür muss aber die Organisationsstruktur bis ins letzte Detail stimmen“, sagt Klaus Linnig, Leiter der Automotive-Sparte im Konzern. Die Presse selbst ist die schnellste der Welt, quasi der Porsche unter den Anlagen. Sie schafft bis zu 20 Hübe pro Minute. Im Extremfall könnte sie pro Arbeitsgang vier Teile bearbeiten, also 80 pro Minute. Der Smart Press Shop ist so ausgelegt, dass er auf dem freien Markt agieren und für alle Automarken auch produzieren könnte. „Unsere Stärke ist die hohe Flexibilität“, sagt Rothe.

Ein Code für das ganze Leben

Doch zurück zur künstlichen Intelligenz. Das Rohmaterial wird auf Rollen angeliefert. Dort sind mehrere Kilometer aufgespult. „Die Materialqualität hat feine Nuancen, die aber wichtig sind“, sagt Markus Hees, Projektleiter im Smart Press Shop. Wie rau ist die Oberfläche? Wie hoch der Ölgehalt? Die Daten, die der Rohstofflieferant übermittelt, werden dem Werkstoff digital zugeordnet. Mit einer Laserschneidmaschine werden die Rohlinge nicht nur passgenau geschnitten. Der Laser verpasst jeder Platine auch eine Nummer, für das normale Auge ist sie kaum zu sehen. Über diesen Code werden in einer Cloud, der digitalen Wolke, alle weiteren Informationen gesammelt: Vom Pressdruck bis hin zur Schicht, in der das Karosserieteil gefertigt wurde. So lässt sich der Weg eines jeden Bauteils, das Halle verlässt, für den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs nachverfolgen. Für einen Hersteller ist so eine Historie wie ein Lottogewinn, weil er die Erfahrungen in seine künftigen Produktionsprozesse einfließen lassen kann.

Die Presse schafft bis zu 20 Hübe und 80 Bauteile pro Minute. (Foto: Silvio Kison)

Der Smart Press Shop treibt indes nicht nur die Digitalisierung in ungeahnte Höhen. Er will auch bei der Umweltbilanz Maßstäbe setzen. So ist die Abfallbehandlung, angesichts der wertvollen Rohstoffe eigentlich das falsche Wort, ein Wunderwerk für sich. Die Anlage trennt die unterschiedlichen Stoffe absolut sortenrein: die dünnen Stahlplatten ebenso wie das Aluminum, das in unterschiedlichen Legierungen verwendet wird. Nach der Sortierung direkt im Werk gehen die Metalle zu den Lieferanten zurück, die daraus wiederum neue Rohlinge fertigen, die dann den Weg zurück nach Halle finden. „Wir wollen unseren Kunden Fahrzeuge übergeben, bei deren Produktion möglichst wenig Kohlenstoffdioxid freigesetzt wurde“, sagt Hees. Und auch dabei hilft das Werk mit seinen Superkräften, wie es Rohitashwa Pant formuliert. Denn wie alles im Werk so wird auch das Thema Recycling von der künstlichen Intelligenz gesteuert und überwacht.