Bereits in der Vergangenheit hatte Verdi Erzieherinnen aus Kitas in Halle zum Streik aufgerufen.

Halle (Saale)/MZ - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will am Donnerstag weite Teile des öffentlichen Lebens im südlichen Sachsen-Anhalt lahmlegen. Im Tarifkampf mit den kommunalen Arbeitgebern wurden auch Beschäftigte aus Halle und dem Saalekreis zum Streik aufgerufen.

Neben den städtischen Kindertagesstätten sind auch die Stadtwerke betroffen. Parallel will sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ebenfalls am Warnstreik beteiligen. Sie fordert das Personal von Kitas in freier Trägerschaft, wie etwa von der Kinderland gGmbH auf, die Arbeit am Donnerstag niederzulegen. Der Streik richte sich nicht gegen Eltern oder Kinder, heißt es in einem Schreiben der GEW: „Wir wollen die beste frühe Bildung für Kinder, aber dafür braucht es Verbesserungen der Arbeitsbedingungen.“

Ab 8.30 Uhr sollen sich Streikende im Volkspark Halle treffen, so Verdi. Ab 10.30 Uhr ist dann eine Demo zum Hallmarkt geplant. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.