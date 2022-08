Straßenbahn und Transporter stoßen in der Heideallee zusammen

An der Haltestelle Heide sind am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn und ein Transporter zusammengestoßen.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen ist es gegen 10.00 Uhr zu einem schweren Unfall in der Heideallee in Halle gekommen. Eine Straßenbahn der Linie vier, unterwegs in Richtung Kröllwitz, stieß nahe der Haltestelle Heide mit einem Transporter zusammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Fahrer aus seinem Transporter zu befreien. Er wurde nach MZ Informationen schwer verletzt. Die Fahrerin der Straßenbahn steht unter Schock.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist ermittelt nun die Polizei. Die Strecke ist derzeit für den Straßenbahnverkehr vollgesperrt.