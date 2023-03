Das Krankenhaus Martha-Maria hatte am Freitag eine Störung im IT-Rechenzentrum gemeldet. Nach Beseitigung der Probleme sind alle Bereiche wieder voll funktionsfähig.

Störung im Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau behoben

Die Intensivstation im Martha-Maria-Krankenhaus in Halle-Dölau

Halle (Saale)/MZ - Die Störung im Rechenzentrum des Kankenhauses Martha-Maria ist wieder behoben. Das teilte die Klinik am Samstag mit. Alle Systeme laufen demnach ab sofort wieder zuverlässig. Auch die Interdisziplinäre Notaufnahme, die in Absprache mit den anderen Krankenhäusern und den Rettungsdiensten seit Freitag abgemeldet war, kann wieder Patienten aufnehmen und ist voll funktionsfähig, heißt es.

Der Serverausfall war laut Klinik durch ein internes Hardwareproblem erzeugt worden, welches von den Technikern in vollem Umfang behoben worden ist. „Wie es zu diesem Ausfall kommen konnte, muss erst noch im Detail ausgewertet werden. Die Versorgung der stationären Patienten war aber zu jeder Zeit gewährleistet“, so Geschäftsführer Markus Füssel.

Das Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau hatte am Freitagmorgen eine „weitreichende Störung im IT-Rechenzentrum“ gemeldet. Von der Störung waren laut Klinik „weite Bereiche des Krankenhauses betroffen“. Die Krankenhausverwaltung hatte Patienten mit Terminen am Freitag gebeten, vor ihrem Besuch das Sekretariat der behandelnden Klinik anzurufen. Teilweise konnten Behandlungen aufgrund der Störung nicht durchgeführt werden.

Die Versorgung von stationär behandelten Patienten sei aber zu keiner Zeit gefährdet gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Alle Kliniken im Martha-Maria-Krankenhaus Halle-Dölau finden Sie auf der Übersichtsseite des Krankenhauses. Zu den Nummern der Sekretariate gelangen Sie durch einen Klick auf die jeweilige Klinik.