In Halle rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand an. Der verletzte Koch musste behandelt werden.

Halle (Saale)/MZ - Ein 29-jähriger Mann hat sich am Samstagabend in Halle in der Merseburger Straße bei der Essenszubereitung verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat er sich durch eine entstandene Stichflamme derart verbrannt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Auch die Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer in der Wohnung. Weitere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der durch den Vorfall entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.