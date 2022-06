Stelen für zwei Bobsportler- Park der Olympiasieger am Hansering in Halle wird erweitert

Der Park der Olympiasieger am Hansering in Halle.

Halle/MZ - Der Park der Olympiasiege am Hansering wird ergänzt. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Es geht um die Erfolge der beiden Bobsportler Thorsten Margis und Alexander Schüller vom SV Halle bei den Olympischen Winterspielen in Peking in diesem Jahr. Zuletzt hatte die Fraktion Hauptsache Halle/Freie Wähler gefordert, den Park zu ergänzen.

Die schon vorhandene Stele von Thorsten Margis werde um die beiden Olympiasiege von Peking ergänzt. Eine neue, die 16. Stele, ist dem Sieg von Alexander Schüller gewidmet. Der SV Halle werde die Aktualisierung der Stelen in Abstimmung mit der Stadt umsetzen, heißt es. Die Saalesparkasse fördere das Projekt mit 10.000 Euro. Ziel sei es - unter Berücksichtigung der derzeitigen Materiallieferzeiten - der Erweiterung des Parks im Sommer dieses Jahres fertigzustellen.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 konnte Margis seinen Doppel-Olympiasieg von 2018 im Zweier- und Viererbob wiederholen. Schüller gehörte zum Team der Olympiasieger im Viererbob. Mit dem Park der Olympiasiege ehrt die Stadt die Goldmedaillengewinner aus Halle.