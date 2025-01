Eine Abteilung für kleinere handwerkliche Einsätze soll im Auftrag der Stadt Halle kleine Mängel schnell beseitigen. Was sich die Verwaltung davon verspricht und was die Mitarbeiter erledigen sollen.

Halle (Saale)/MZ. - Eine kaputte Parkbank hier, eine Elektroreparatur da: Die Stadt will wieder einen eigenen Bauhof betreiben. Bis Mitte des Jahres sollen 15 Handwerker wie Elektriker, Tischler oder Metallbauer in dieser neuen Abteilung beschäftigt sein, kündigte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Donnerstag an. Ziel sei der Aufbau einer „schnellen Eingreiftruppe“, für kleinere Aufträge, für die Handwerksbetriebe inzwischen kaum noch zu gewinnen seien.