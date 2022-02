Startschuss für größtes Neubauprojekt in Halle-Neustadt seit der Wende

Halle (Saale)/MZ - - Das größte Neubauprojekt in Halle-Neustadt seit der Wende ist am Donnerstag mit dem symbolischen ersten Spatenstich offiziell gestartet worden. Die Erfurter Wohngroup GmbH plant an der Begonienstraße 352 Wohnungen in zehn Häusern. Das städtische Grundstück soll in mehreren Abschnitten bebaut werden, für das erste Quartal ist die Fertigstellung der ersten beiden Häuser mit insgesamt 60 Eigentumswohnungen geplant, die teils vermietet werden sollen.