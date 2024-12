Hinter dem Sichtschutz mit dem Gruß an Halle wird bereits an der Inneneinrichtung gearbeitet. Der Eröffnungstermin rückt näher.

Halle (Halle)/MZ - „Hi Halle“ steht auf Getränkebechern, die eine beklebte Wand eines (noch) leeren Geschäfts am Eingang des Hauptbahnhofs Halle zieren. Hinter dem Sichtschutz wird gearbeitet. In den ehemaligen Blumenladen zieht die weltweit erfolgreiche Kaffeehauskette Starbucks ein – mit ihrer ersten Filiale in Sachsen-Anhalt. Nun ist auch klar, wann das Café eröffnet.