Nicht mit Pauken und Trompeten, dafür mit Bläsersätzen und dem Klang der Königin der Instrumente wird am Heiligabend in der Konzerthalle traditionell Weihnachten eingeläutet.

Heiligabend in der Ulrichskirche in Halle

Läuten mit der „Orgelstunde am Heiligabend“ in der Konzerthalle das Weihnachtsfest ein: Ivo Mrvelj (l.), zweiter Organist an der Leipziger Thomanerkirche, und der Solo-Posaunist der Staatskapelle, Hubertus Schmidt.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle gehört sie zum 24. Dezember wie die Bescherung und das Anzünden der Kerzen am Weihnachtsbaum: die „Orgelstunde am Heiligabend“. Seit Jahrzehnten macht sich um deren Organisation und Gestaltung Hubertus Schmidt, Solo-Posaunist an der Staatskapelle Halle, verdient.