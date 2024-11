Immer wieder wird Abfall durch Toiletten gespült, was in Halles Abwassersystem für Probleme sorgt. Das Maskottchen Klodette soll jetzt aufklären.

Am Welttag der Toilette

Halle (Saale)/MZ - Das ist Kacke: Halles Stadtwirtschaft HWS hat große Probleme durch Abfälle, die arglos durch das Klo gespült werden. Am Dienstag, dem Welttag der Toilette, hat die HWS daher eine Kampagne gestartet. Bis August 2025 will die Stadtwerke-Tochter die Einwohner der Stadt für eine verantwortungsbewusste Abwasserentsorgung sensibilisieren.

In der Pumpstation Büschdorf, hier kommen Schmutz und Regenwasser aus Halles Ostem an - auch aus dem Starpark - wurde die Kampagne vorgestellt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Dazu wurde das Maskottchen Klodette entworfen, eine lustige Klopapierrolle. Zudem gibt es kleine Fibeln mit Hinweisen und Flyer in acht Sprachen. Die Toilettenbüchlein sollen an alle Haushalte in der Stadt verschickt werden.

„Die Toilette ist kein Abfalleimer. Hygieneprodukte, Essensreste oder Chemikalien belasten unsere Abwasserkanäle und auch die Kläranlage“, sagte HWS-Geschäftsführer Peter Günther. Unrat, der sich zu dicke Filzklumpen vereinigt, sorge regelmäßig für den Ausfall von Pumpen. Pro Jahr sorgten Verstopfungen für rund 50 Havarien.

Zur Aufklärung wurden daher 5.000 Klopapierrollen mit Hinweisen bedruckt. Sie werden bei verschiedenen Aktionen der HWS ausgegeben, so auch bei einem Tag der offenen Tür am 17. Mai in der Kläranlage Lettin.