Problemviertel Halle-Silberhöhe? Das will bei der Tour durch den Stadtteil mit Landeswirtschaftsminister Sven Schulze so niemand sagen. Probleme werden trotzdem benannt, sei es beim neuen Fußballleistungszentrum oder bei der Gewinnung neuer Mieter.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Kleinbusse und eine Ministerlimousine haben sich am Freitagnachmittag auf eine gut zweistündige Tour durch die Silberhöhe begeben. Die Delegation, bestehend aus Frauen in Kostümen und Männern in Anzügen, unter ihnen Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU), fällt auf und trifft an einem eingerüsteten Plattenbau in der Dresdner Straße auf drei Jungs.