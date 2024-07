Die Stadtverwaltung hat Widerspruch eingelegt: Müssen Neustädter nun doch in die Südstadt ausweichen?

Verwaltung will Ratsbeschluss nicht umsetzen

Container so wie diese sollte die Stadt eigentlich kaufen - doch die Verwaltung will nicht. Sie hat einen entsprechenden Ratsbeschluss auf Eis gelegt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtverwaltung hat Widerspruch gegen den Stadtratsbeschluss eingelegt, neue Schulcontainer zu kaufen. Damit ist die Angelegenheit vorerst auf Eis gelegt. Der Beschluss wird nicht umgesetzt, bis der Rat erneut abgestimmt hat. Die rund 700 Kinder der Otfried-Preußler-Grundschule aus Neustadt, für die die Container als Ausweichquartier für die Zeit der Sanierung gekauft werden sollten, müssen wohl ab August per Bus in das ungeliebte Ausweichquartier in der Südstadt befördert werden, obwohl der Stadtrat eigentlich etwas anderes beschlossen hatte.