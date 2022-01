Stadtrat Halle (Saale) Ticker: Neues Wohngebiet in Dölau soll kommen

An diesem Mittwoch diskutieren die Stadträte in der Ulrichskirche über eine Wettkampfstrecke im Osendorfer See, ein neues Wohngebiet in Dölau und Fahrradbarometer. Zudem haben Corona-Kritiker eine Aktion angekündigt.

Stadtratssitzung findet wieder in der Ulrichskirche in Halle statt.

17.12 Uhr: Straßenbeleuchtung soll effektiver werden

Halle (Saale)/MZ - Halle soll auf smarte Beleuchtung im Stadtgebiet setzen. Der Antrag der Grünen-Fraktion wurde mehrheitlich angenommen. Demnach soll die Straßenbeleuchtung effektiver werden. Ein gutes Vorbild sei Ludwigsburg. Dort sind Straßenleuchten mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Stellt dieser Sensor eine Bewegung fest, wird die Beleuchtung auf maximale Leuchtkraft. „Das spart Energie und schont nachtaktive Pflanzen und Tiere“, heißt es in dem Antrag der Grünen. Die Verwaltung soll zunächst aber nur nach geeigneten Standtorten dafür suchen.

17.09 Uhr: Stadt soll Sportabzeichentage unterstützen

Die Stadt soll die Sportabzeichentage mit geeigneten Sportstätten unterstützen. Das sieht ein Antrag der CDU-Fraktion vor. „Wir können mit dem Antrag das Zeichen setzen, dass wir das Sportabzeichen unterstützen und das öffentliche Interesse daran erkennen“, sagte CDU-Stadtrat Christoph Bergner. Grüne und Hauptsache Halle erklärten jedoch, dass der Antrag in seiner aktuellen Fassung überflüssig sei. Es werde ein bloßes Bekenntnis zum Sportabzeichen verlangt. Grünen-Stadträtin Inés Brock bezeichnete den Antrag sogar als „peinlich“. Der Antrag wurde mit 24 Ja- und 17 Nein-Stimmen dennoch angenommen.

16.50 Uhr: Rund 60 Millionen Euro Schulden durch Corona

Für Schulden in Höhe von 62,2 Millionen Euro muss die Stadt Halle nachweisen, dass diese maßgeblich durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Hinzu kommen Kredite in Höhe von 19,5 Millionen Euro für das Wohngebiet in Heide-Süd. Laut Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD) muss die Stadt dafür einen Haushaltsbeschluss dem Landesverwaltungsamt vorlegen. Auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept könne in diesem Zusammenhang verzichtet werden. „Wir können nicht in die Glaskugel gucken und absehen, wie sich die Corona-Pandemie noch entwickelt“, sagte Geier. Bisher habe es bereits Zuschüsse von Bund und Land gegeben.

Widerspruch kam unter anderem von der CDU-Fraktion, die einen Änderungsantrag zum Beschluss der Verwaltung vorgelegt hat. „Corona kann keine Begründung dafür sein, dass wir nicht mehr sparen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek. Es könne nicht schaden, wenn Halle schon jetzt ein Konzept vorlegt, wie die Schulden langfristig abgebaut werden sollen. „Aber dieser Diskussionen entziehen Sie sich, Herr Geier“, fügte er hinzu. Auch die Fraktionen von AfD und Hauptsache Halle unterstützten den Vorstoß der CDU, spätestens zum Haushaltsentwurf 2023 ein Konsolidierungskonzept vorzulegen.

Die Linken stützten wiederum die Position der Verwaltung. „Wir brauchen die Unterstützung von Bund und Land, um die aktuelle Situation zu bewältigen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Bodo Meerheim. Sparen könne nicht bedeuten, dass Halle kein Geld mehr für Kultur, Sport und Vereine ausgibt. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich den Plänen der Verwaltung zu. Der Änderungsantrag der CDU wurde abgelehnt.

16.15 Uhr: Neues Wohngebiet in Dölau soll kommen

Das geplante Wohngebiet in der Salzmünder Straße in Dölau hat für Diskussionen im Stadtrat gesorgt. Die Grünen-Fraktion lehnte die Bebauung der Ackerfläche am Stadtrand komplett ab. „Wir können nicht immer nur über den Klimaschutz reden. Wir müssen solche Bauprojekte ablehnen, damit die Umwelt nicht immer weiter geschädigt wird“, sagte Stadtrat Christian Feigl. Mit einem neuen Wohngebiet würden weitere Flächen versiegelt. Außerdem müssten die Anwohner dieser Einfamilienhaussiedlung stets mit dem Auto in die Stadt fahren. All das spreche gegen das hallesche Ziel, schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Auch die Linken lehnen die Bebauung der Ackerfläche ab.

Mit 28 Ja-Stimmen von CDU, AfD, Mitbürgern/Die Partei, SPD, Hauptsache Halle und FDP soll das Projekt trotzdem auf den Weg gebracht werden. Dem standen 17 Nein-Stimmen entgegen, ein Stadtrat enthielt sich.

15.15 Uhr: Im Osendorfer See entsteht Wettkampfstrecke

Die Stadt kann den Osendorfer See zu einer Regattastrecke ausbauen. Der Stadtrat hat dem Baubeschluss bei einigen Enthaltungen einstimmig zugestimmt. Grüne und Linke wiesen jedoch daraufhin, dass die Bedenken des Naturschutzbeirats noch in das Projekt einbezogen werden müssen. Das sicherte Baudezernent René Rebenstorf zu. Außerdem soll monatlich im Umweltausschuss über den jeweiligen Stand der Baumaßnahme informiert werden.

14.55 Uhr: Halle richtet Special Olympics World Games aus

Halle wird Gastgeber der Special Olympics World Games. Wie Bürgermeister Geier mitgeteilt hat, bekam Halle diese positive Nachricht am Mittwoch. Vom 12. bis zum 15. Juni 2023 werden die Spiele ausgetragen. Welche Delegation dann in Halle sein wird, soll im Mai 2023 bekanntgegeben werden.

14.50 Uhr: Stadt verteilt kostenlos Saatgut

Ab Februar bietet die Stadt Patenschaften für Blühflächen im öffentlichen Raum an. Laut Bürgermeister Geier funktioniert das so ähnlich wie bei Baumpatenschaften. Die Verwaltung verteilt zudem kostenlos Saatgut, damit Bürger auch auf privaten Flächen Blühwiesen anlegen können.

14.35 Uhr: Linken-Stadträtin wird vereidigt

Die Linken-Stadträtin Elisabeth Nagel ist von der Stadtratsvorsitzenden Katja Müller vereidigt worden. Nagel ersetzt Josephine Jahn in der Linken-Fraktion. Jahn ist aus familiären Gründen zum Ende des Jahres von ihrem Mandat zurückgetreten.

14.30 Uhr: Nach Schüssen auf Moschee gibt Bürgermeister Geier eine Erklärung ab

Nach den Schüssen auf das Islamische Kulturzentrum hat Bürgermeister Geiger eine Erklärung im Stadtrat abgegeben. „Angriffe auf das Islamische Kulturcenter Halle e. V. sind zugleich Angriffe auf unser demokratisches Allgemeinwesen und auf unsere Stadt insgesamt“, sagte Geier. Die Stadt wollen den Verein unterstützen, seine Religion frei auszuüben. Die Verwaltung werde sich zudem an einer Solidaritätsaktion am Freitag beteiligen und vor Ort ein Zeichen setzen.

Auch die CDU-Fraktion verurteilte den Angriff. Stadtrat Christoph Bernstiel fügte zudem hinzu, dass sich am Freitag um 14 Uhr mehrere Gruppe unter anderem die jüdische Gemeinde an der Solidaritätskundgebung beteiligen werden.

14.27 Uhr: Wann wird Halle klimaneutral?

Mehrere Klimaaktivisten haben sich ebenfalls in der Einwohnerfragestunde zu Wort gemeldet. Ihnen ging es vor allem darum, wann Halle die Klimaneutralität erreichen könnte. OB-Referent Oliver Paulsen berichtete, dass dieses Ziel schnellstmöglich erreicht werden soll. Es werde zudem ein Runder Tisch initiiert, um die Maßnahmen mit Akteuren aus der Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft zu diskutieren. Das Bündnis „Halle Zero“ soll zum Beispiel daran teilnehmen.

14.15 Uhr: Corona-Kritiker reichen Antrag ein

Helena Romanus von der „Bewegung Halle“ hat in der Einwohnerfragestunde nachgefragt, ob die Stadt einen Raum für den politischen Diskurs öffnen könnte. „Wir müssen einer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken“, sagte die Hallenserin. Die Ulrichskirche eigne sich zum Beispiel dafür. Diese Gesprächsrunde sollten unabhängig vom Impfstatus und in gesundheitlicher Eigenverantwortung stattfinden.

Eine weitere Bürgerin meldete sich zu Wort, um einen Einwohnerantrag zu stellen. „Wir möchten, dass der Stadtrat eine Resolution gegen die Impfpflicht verabschiedet, damit die Versorgung der Bürger sichergestellt ist“, sagte Gabriele Kleine. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) antwortete, dass er grundsätzlich offen einem Gesprächsforum gegenüber stehe, solange dieses konform mit den Pandemierichtlinien stattfindet. Die Unterlagen des Einwohnerantrags nahm er entgegen.

13.30 Uhr: Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen für den Stadtrat laufen, 14 Uhr geht es los. Dieses Mal sind viele Mitarbeiter des Ordnungsamts vor Ort. Corona-Kritiker haben angekündigt, in der Einwohnerfragestunde aufzutreten. Sie wollen Unterschriften sammeln, um einen Antrag im Stadtrat stellen zu können. Der Stadtrat soll sich demnach gegen die Impfpflicht aussprechen.