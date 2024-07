Der Bruchsee in Neustadt heißt eigentlich Graebsee. Manfred Drobny erklärt, woher die Bezeichnung kommt und wie der See früher genutzt wurde.

Stadtgeschichte Halle-Neustadt: Warum der Bruchsee eigentlich gar nicht so heißt

Falscher Name für den See?

1936 gab es am Bruchsee noch ein Strandbad, das einige Jahre später abgebrannt ist. Heute sieht man nichts mehr davon. Eine geplante Cafeteria wurde nicht errichtet. Manfred Drobny hält sich dennoch gerne an dem Gewässer auf.

Halle (Saale)/MZ - Fragt man Hallenser danach, wie der bekannte See gleich neben dem Neustadt-Centrum heißt, wird die Antwort in den meisten Fällen wohl Bruchsee heißen – immerhin wird dieser überall so betitelt. Fragt man hingegen Manfred Drobny, erhält man eine andere Antwort: Es ist der Graebsee.