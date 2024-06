Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag wurde im nichtöffentlichen Teil des Finanzausschusses in Halle eine wegweisende Entscheidung getroffen, die die „Reil 78“ in Halle betrifft. Eine Entscheidung, die die Zukunft des sozio-kulturellen Hausprojekts in Halle sichern könnte.

Eine denkbar knappe Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen stimmte nach MZ-Informationen für das Vorhaben der Stadt, das Grundstück an den Verein Kubultuburebell zu verkaufen. Mit der Entscheidung des Finanzausschusses wurde der Verkauf der über 5.000 Quadratmeter großen Fläche beschlossen.

Die Villa in der Reilstraße 78 war 2001 besetzt worden. Der Verein Kubultuburebell nutzt sie als sozio-kulturelles Zentrum, in dem regelmäßig Konzerte und diverse andere Subkultur-Veranstaltungen stattfinden.