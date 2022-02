Stadt hält am täglichen Impfen fest

In den halleschen Impfzentren werden nach wie vor an sechs Tagen die Woche Impfungen gegen das Coronavirus angeboten. Die meisten Menschen kommen derweil zum Boostern.

Halle (Saale)/MZ - Gut 660 Impfungen gegen das Coronavirus wurden am Vortag in Halle verabreicht, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Den Löwenanteil machten dabei erneut die Auffrischungsimpfungen aus. So meldete die Stadt 402 Dritt- und 90 Viertimpfungen. Bei den am Vortag durchgeführten Erstimpfungen fällt auf: Unter den insgesamt 30 Personen, die ihre erste Impfung erhalten haben, waren 18 Kinder unter zwölf Jahren.

Das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße bleibt derweil weiterhin an jedem Wochentag geöffnet. Ab 10 Uhr sind dort von Montag bis Freitag Impfungen ohne Termin möglich. Dienstag und Donnerstag geht das auch in der Burgstraße und am Samstag am Standort Bergmannstrost. Über die genauen Zeiten informiert die Stadt auf ihrer Homepage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle ist am Donnerstag auf 1414,33 Fälle gestiegen. Insgesamt 677 Neuinfektionen wurden gezählt - 133 mehr als im Vergleich zur Vorwoche. Die Lage in den Kliniken ist nahezu unverändert, 90 Patienten werden derzeit behandelt und eine weitere Person ist mit einer Corona-Infektion gestorben.