Stadt greift durch: E-Roller sollen ab Juli nicht mehr im Weg stehen

Die Stadt will, dass die Scooter nur noch in bestimmten Bereichen abgestellt werden dürfen. Die Anbieter werben jedoch mit individuellen Fahrtzielen.

Die E-Roller der Firmen Bolt und Tier können in Halle ausgeliehen werden. Beim Abstellen wie hier in der Bernburger Straße kommt es allerdings häufig zu Problemen. Das soll sich ab Juli mit festen Parkplätzen ändern.

Halle (Saale)/MZ - Mittlerweile ist es ein gewöhnlicher Anblick in Halle: Auf dem Gehweg steht ein grüner oder türkisfarbener E-Scooter. Der Elektroroller verweilt meist an diesem Ort, bis der nächste Nutzer per Handy-App eine Fahrt startet. Da die Scooter jedoch für manche Fußgänger zur Stolperfalle geworden sind und sie zum Teil auch Fahrradfahrer behindern, will die Stadt ab Juli mit festen Abstellbereichen aufräumen. Die Anbieter müssen bis Ende Mai eine Sondernutzung beantragen. Im Antrag sollen sie beschreiben, wie die Roller künftig anderen nicht mehr im Weg stehen.