Stadt erteilt Gratis-Tickets Absage - Werden Familien in Halle benachteiligt?

Ein Junge und ein Mädchen sitzen im Freibad am Beckenrand.

Halle (Saale) - In Halle wird es vorerst keine „Mehrkindfamilientage“ geben. Sozialbeigeordnete Katharine Brederlow erteilte der Idee der Grünen-Fraktion am Mittwoch im Hauptausschuss eine Absage. „Aktuell ist das aus personellen und finanziellen Gründen nicht möglich“, so Brederlow.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Inés Brock zeigte sich enttäuscht. Sie könne nicht nachvollziehen, warum es nicht wenigstens an zwei Tagen im Jahr möglich sei, kinderreichen Familien unter die Arme zu greifen. „Ich bin irritiert. Zumindest bei den Freibädern sollte das geprüft werden.“ Die Grünen hatten vorgeschlagen, „Mehrkindfamilientage“ einzuführen, an denen Familien mit mehr als zwei Kindern vergünstigt oder gratis städtische Freizeitangebote nutzen können. Reguläre Familieneintrittskarten würden häufig nur für Eltern und zwei Kinder gelten, Familien mit drei oder mehr Kindern würden dadurch benachteiligt.

Laut Katharina Brederlow würden Gratis-Tage jedoch Einnahmeverluste bedeuten, die sich die Stadt nicht leisten könne. Inés Brocks Kritik, es seien keine Einnahmeverluste, sondern zusätzliche Gäste, die ein Freizeitangebot ansonsten gar nicht wahrgenommen hätten, ließ Bürgermeister Egbert Geier (SPD) nicht gelten. „Zunächst steht die Aussage von Katharina Brederlow“, sagte er. (mz)