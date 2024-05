Spurensuche in Döblitz - Was den Künstler Moritz Götze aus Halle im Herbst 1989 in eine Dorfkirche zog

Halle/ (Saale)Döblitz/MZ. - Nach gut 35 Jahren hat sich der Künstler Moritz Götze am Donnerstag auf Spurensuche begeben. Es ging um Papiere, die er im Herbst 1989 an sich genommen und in der Kirche von Döblitz (Wettin-Löbejün) versteckt hatte. Um es vorwegzunehmen: Gefunden sind die Listen, in die sich Hallenser damals als Unterstützer des gerade entstehenden Neuen Forums eintragen konnten, nicht. Ob sie bei Bauarbeiten an der Kirche jemand entdeckt und nicht an den Fundort zurückgelegt hat?