Sport morgens oder abends und was ist mit Zecken? Tipps vom Sportmediziner

Halle (Saale) - Trotz steigender Temperaturen sind die Hobbysportler aus der Region als Läufer oder Radfahrer viel unterwegs. Was der Sportmediziner Peter-Hendrik Herrmann rät.

Was ist besser: Sport am Morgen oder am Abend?

Peter-Hendrik Herrmann: Sport vor dem Frühstück ist in Sachen Fettverbrennung sehr effektiv. Denn für viele Menschen ist Abnehmen der Hauptgrund, um die Laufschuhe anzuziehen oder auf das Rad zu steigen. Andererseits steht jedem ein anderes Zeitfenster zur Verfügung. Ein Dachdecker zum Beispiel fängt früh mit der Arbeit an und wird erst nach Dienstschluss Sport treiben.

Ist das Tragen von kurzen Hosen im Wald ratsam?

Herrmann: Das Thema Zecken wird immer präsenter. Wer durch hohes Gras läuft, sollte eher die lange Hose wählen und beide Enden in die Socken stecken. Nach dem Duschen den Körper absuchen und die Zecke entfernen. Es ist nicht so schlimm, wenn die Beißwerkzeuge drin bleiben. Der Körper stößt diese wie einen Splitter ab. Sollte sich um die Biss-Stelle herum jedoch innerhalb von sieben Tagen ein roter Ring bilden, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Was ist bei hochsommerlichen Temperaturen noch zu beachten?

Herrmann: Immer genügend Flüssigkeit mitnehmen. Ich empfehle Apfelschorle im Mischungsverhältnis zwei Drittel Wasser und ein Drittel Saft. Nach der Belastung dürfen gern ein paar Kohlenhydrate drin sein. (mz)