Kinderhospiz Spontane Idee hinterm Grill: Hallenser startet Spendenaktion für Kinderhospiz Halle

Am Männertag stand Andreas Schimmelpfennig hinter dem Grill in der Gaststätte Zeitlos in Halle-Neustadt, als ihm die Idee kam, eine Spendenaktion zu starten. Setidem sind schon über 800 Euro zusammengekommen.