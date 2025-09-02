Aufgrund der festgestellten Schäden und Materialschwächen an den Rennbahnkreuz-Brücken der Magistrale sowie den Holzplatzbrücken lässt die Stadt Halle die Brücken abreißen und neu bauen. Die damit verbundenen Sperrungen treffen jetzt auch den Bus- und Bahnverkehr, wie die Stadtwerke mitteilen.

Brückenabriss am Rennbahnkreuz in Halle trifft auch Bus und Bahn

Die Sperrungen am Rennbahnkreuz in Halle betreffen nicht nur den Autoverkehr. Auch bei Bussen und Straßenbahnen kommt es jetzt zu Einschränkungen.

Halle (Saale)/MZ. Aufgrund der Sperrung der östlichen und westlichen Brücken am Rennbahnkreuz kommt es von Freitag, 5. September, bis Montag, 8. September, sowie von Freitag, 12. September, bis Montag, 15. September, jeweils von 18 Uhr bis 5 Uhr zu Einschränkungen auf den Linien 40, 91 und 97 der Halleschen Verkehrs-AG (Havag). Das teilen die Stadtwerke Halle mit.

Linie 40 endet an der Hyzanthinenstraße

Die Buslinie 40 fahre während beider Sperrungen verkürzt und endet an der Zusatzhaltestelle Hyazinthenstraße in der Andalusierstraße. Die Haltestellen Rennbahnring (Steig B) und Rennbahnkreuz (Steig E) würden nicht bedient.

Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle Rennbahnring (Steig B) wird auf der asphaltierten Fläche gegenüber der Busschleuse auf Höhe der Hausnummer 36 eingerichtet.

Straßenbahn erreicht drei Haltestellen nicht

Von den Stadtwerken heißt es weiter, die Straßenbahnlinien 91 in Fahrtrichtung Am Steintor und 97 in Fahrtrichtung Ammendorf bedienten während der Sperrung der östlichen Brücke vom 12. bis 15. September folgende Haltestellen nicht: Rennbahnkreuz (Steig F), Saline (Steig A), Ankerstraße (Steig A).

Aktuelle Baustellen in Halle (Saale) und die dazugehörigen Umleitungen stehen auch im Baustellenkalender. Auskünfte geben zudem die Mitarbeitenden der Havag-Service-Hotline unter 0345 / 581 56 66.