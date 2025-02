Special-Olympics-Fieber in Neustadt - Landesspiele finden erstmals in Halle statt

Halle (Saale)/MZ. - Wenn am 8. März im italienischen Turin bei den Weltwinterspielen der Special Olympics Hunderte Sportler an den Start gehen, wird auch Michael Schade dabei sein. Der Hallenser mit geistiger Beeinträchtigung gehört zur Sektion Special Olympics des Universitätssportvereins (USV), betreibt Leichtathletik und tritt in Turin beim Schneeschuhlaufen an. Am Freitag ist er gemeinsam mit seinem Trainer Maik Sturde offiziell verabschiedet worden – und hat große Ziele: Als ihm der hallesche FDP-Politiker Andreas Silbersack, zugleich Vize-Präsident von Special Olympics Deutschland, Erfolg und Medaillen wünschte, streckte er vergnügt drei Finger in die Luft. Dreimal Edelmetall wolle er mitbringen, erklärte sein Trainer diese Geste.