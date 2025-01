Mehrere Stadträte in Halle kritisieren die „undurchsichtige“ Vereinbarung zur Sanierung des Volksparks. Es geht um viele Millionen Euro.

Bedeutendes Denkmal in Halle

Der „Volkspark“ in Giebichenstein soll saniert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Die geplante Förderfestlegung für die Sanierung des Volksparks sorgt für Diskussionen. Am Dienstag hat der hallesche Finanzausschuss darüber beraten, ob die Stadt rund 1,8 Millionen Euro als Zuschuss für das Bauprojekt an den Betreiberverein zahlen soll. Zuvor hatte es schon in einem anderen Gremium Streit gegeben.