SPD-Idee: Vermieter in Halle sollen Mietern trotz Heiz-Schulden nicht kündigen können

Halle (Saale)/MZ - Strom und Gas werden teurer und einigen Menschen in Halle steht wohl ein unsicherer Winter bevor. Was passiert, wenn die Heizkosten so stark steigen, dass man sie einfach nicht mehr bezahlen kann? Lokalpolitiker der halleschen SPD haben sich Gedanken gemacht, wie sie im Ernstfall verhindern könnten, dass Mieter vor die Tür gesetzt werden, weil sie die Nebenkosten nicht gezahlt haben. Ein „Schutzschirm für Bürger“ soll her. Die Idee soll im September in den Stadtrat eingebracht werden.