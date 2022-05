Spaziergängerin erlebt Schreckmoment im Wald nördlich von Halle

Petersberg/Morl/MZ - Als Jule Heidel am späten Nachmittag mit ihrem Hund an einem kleinen Wäldchen westlich von ihrem Heimatdorf Morl vorbeispaziert, bemerkt sie im Halbdunkeln ein fuchsähnliches Tier. Anfangs ist es noch mehr als einhundert Meter entfernt, aber es kommt schnell näher. Immer, wenn die 26-Jährige sich mit ihrem Jack Russell ein paar Schritte bewegt hat, pirscht sich der fremde Vierbeiner in geduckter Haltung an sie heran. Je näher er kommt, desto ist sich Heidel: Es ist kein Fuchs, der sich dort im Wald herumtreibt, es ist deutlich größer. „Da habe ich Angst bekommen“, sagt Heidel, die daraufhin einen dicken Ast in die Hand genommen hatte.

