An diesem Samstag ist die Depeche Mode-Coverband Forced to Mode aus Berlin bei Halle (Saale) zu Gast. Ob es noch Karten an der Abendkasse gibt, verrät Veranstalter Lars Wilken.

Halle/MZ. - Die Band Forced to Mode aus Berlin gilt als eine der besten Coverbands von Depeche Mode. An diesem Samstag, 22. Juni, spielt die Gruppe im Karlsbad Halle. Darüber sprach Betreiber Lars Wilken mit Denny Kleindienst.

Was erlebt das Publikum am Samstag im Karlsbad Halle?Das wird eine große Nummer. Denn Forced to Mode sind eine große Band. Im Karlsbad treten sie auf einer Riesenbühne mit LED-Show und allem Drum und Dran auf. Sie spielen ausschließlich Songs von Depeche Mode und kommen dem Original wahnsinnig nah. Für alle Fans von Depeche Mode wird das ein großer Genuss.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie?Es sind schon weit über tausend Tickets verkauft werden. An der Abendkasse vor Ort wird es aber noch welche geben. Es werden auch Gäste von weit her kommen. Außerdem spielt eine Vorband und es gibt im Anschluss noch eine Aftershow-Party. Der Einlass für das Open-Air-Konzert ist um 20 Uhr.

Was passiert noch im Bad?Das Event am Samstag ist das erste Konzert im Karlsbad in diesem Jahr. Die Saison hat mit zahlreichen Privatfesten hier aber schon begonnen. Und am ersten Juli-Wochenende findet das große Eastside-Festival statt.