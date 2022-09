So wie einst Marlene Dietrich

Halle (Saale)/MZ - Auf diese Premiere hat Anton Masie lange warten müssen. „Schon drei Mal wurde der Termin wegen Corona abgesagt“, sagt der hallesche Künstler. Ursprünglich im Herbst 2020 geplant, soll nun am Samstag, 24. September, „Eine Träne im Knopfloch“ im Objekt 5 auf die Bühne kommen. Anton Masie wird Lieder von Friedrich Holländer singen und dabei von Almuth Schulz am Klavier begleitet. Beide sind befreundet, haben aber erstmals ein abendfüllendes Programm zusammen erarbeitet. Die Idee dazu, sagt Masie, sei ebenfalls in der Corona-Zeit während des Lockdowns entstanden.

