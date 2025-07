So teuer ist der Traum vom Eigenheim in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Wer 2024 in Halle ein frei stehendes Ein- oder Zweifamilienhaus gekauft hat, musste um einiges tiefer in die Tasche greifen als andernorts in Sachsen-Anhalt. Der mittlere Gesamtkaufpreis lag bei 330.000 Euro – deutlich mehr als noch im Jahr zuvor (304.000 Euro). Sogar in Magdeburg waren im Mittel etwa 10.000 Euro weniger fällig.