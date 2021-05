So steht es um den Gefängnisneubau in Halle

Eigentlich sollte das neue Großgefängnis in Halle schon 2018 stehen. Doch die Preise schießen durch die Decke. Warum der Bau möglicherweise nie kommt.

Der Gefängnisneubau in Halle steht momentan unter keinem guten Stern.

Halle (Saale) - Dieser Gefängnisneubau in Halle soll das künftige Herzstück für Sachsen-Anhalts Strafvollzug werden - doch offenbar wackelt das jahrelang geplante und verzögerte Großprojekt im Stadtteil „Frohe Zukunft“ stärker denn je. Nach MZ-Informationen ist mittlerweile fraglich, ob es überhaupt jemals zum geplanten Neubau kommt: Denn die Preise für den jahrelang angekündigten „Superknast“ schießen mehr und mehr durch in die Höhe.

Kostenprognosen pulverisiert

Hintergrund: Einst plante das Land Sachsen-Anhalt mit Baukosten von 160 Millionen Euro. Doch mittlerweile liegen ausschließlich Angebote auf dem Tisch, die deutlich teurer sind. Sie seien aktuell eher an der 300er als an der 200-Millionen-Marke, heißt es intern. Selbst die jüngste Kostenprognose von 270 Millionen Euro, die Finanzminister Michael Richter (CDU) zuletzt im Kabinett vorlegte, werde wohl gerissen.

War es das also mit den „Superknast“-Plänen? Das Finanzministerium in Magdeburg sagt auf Anfrage nur, die vorliegenden Angebote würden geprüft. Doch nach MZ-Recherchen haben sich erste Experten im Ministerium längst innerlich vom Projekt verabschiedet: Die auf dem Tisch liegenden Bauangebote seien schlicht „unwirtschaftlich“ für das Land. Es kursieren schon vorbereitete Einschätzungen, in denen es heißt: „Eine Fortführung des Vergabeverfahrens verspricht insbesondere aufgrund der Diskrepanz zur Kostenschätzung und des erforderlichen Fertigstellungstermins für das Hafthaus keine Abhilfe.“

Termindruck bei Gefängnisneubau in Halle

Stichwort Termin: Das Problem der Landesregierung ist nicht allein das Geld für den Bau, sondern auch die Zeit. Denn bereits 2025 müsste das neue Gefängnis in Halle schlüsselfertig übergeben sein - ab dann gelten neue EU-Vorgaben für die Unterbringung von Gefangenen. Genau dafür wird der Neubau gebraucht: Einzelhaft wird Pflicht, die Zellen müssen mindestens neun Quadratmeter messen. Die aktuellen Haftanstalten im Land erfüllen die Standards nicht vollständig.

Wie laut die Uhr für die Justiz in Sachsen-Anhalt mittlerweile tickt, erahnt man mit einem Blick auf den ursprünglichen, längst verworfenen Zeitplan: Eigentlich sollte das neue Gefängnis in Halle schon 2018 fix und fertig sein. Nun, drei Jahre später, geht es immer noch um die Finanzierung.

Es gibt im halleschen Stadtteil „Frohe Zukunft“ bereits einen Gefängnisstandort, er soll mit dem De-Facto-Neubau aber stark erweitert werden. Nach dem bisherigen Plan der Regierung sollen im neuen „Superknast“ 600 statt 400 Gefangene untergebracht werden, im Gegenzug soll die im Grunde historische JVA „Roter Ochse“ in Halles Innenstadt langfristig schließen.

JVA Volkstedt als Notlösung?

Was aber, wenn der „Superknast“ - das lange erwartete Herzstück für Sachsen-Anhalts Haftreform - niemals gebaut wird? „Dann muss man tabulos neu denken“, glauben Insider bereits. Heißt: Innerhalb von dreieinhalb Jahren müssten Finanz- und Justizministerium etliche moderne Haftplätze an anderen Standorten im Land schaffen.

Als Notlösung kursiert unter anderem ein Ausbau der JVA Volkstedt (Mansfeld-Südharz). Als eher unrealistisch gilt weiter, dass der „Rote Ochse“ auf lange Sicht eine wichtige Rolle im Haftsystem des Landes spielt. Die Anstalt steht umgeben von Stadtvillen mitten in einem belebten Wohnviertel - völlig untypisch für moderne Gefängnisse.

Weitere Großprojekte warten

Heikel wäre eine Absage der alten Pläne aber nicht nur für die Justiz: Das Land müsste auch den bietenden Baufirmen absagen, die sich aktuell Millionenprojekte erhoffen. Das Land Sachsen-Anhalt agiert seit Monaten extrem vorsichtig: Das Finanzministerium hat sich nach MZ-Informationen extern beraten lassen, um die europaweiten Ausschreibungen wasserdicht zu organisieren.

Aber offenbar ist bei vielen Finanzexperten der Regierung die Sorge gewachsen, dass auch der Landtag einem so hochpreisigen Gefängnis nicht mehr zustimmen würde. Dies wäre die Voraussetzung für den Bau in Halle. Zumal die Parlamentarier noch andere Großprojekt im Kopf haben, die demnächst auf die Landeskasse zukommen. Unter anderem eine neue Zentrale für das Landeskriminalamt im Raum Magdeburg. Für diese Millioneninvestition wird gerade ein Standort gesucht. (mz)