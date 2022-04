So soll sich Halles Markt im Sommer zu einem Hafen verwandeln

Halle (Saale) - Die Werkstatt von Polina Tretyakov und Hannes Hesse auf dem Gelände des Klubs „Station Endlos“ in Halles Osten gleicht seit Wochen einer Werft - wenn auch ohne Wasserzugang. Drei große, hölzerne Boote liegen dort quasi „auf Reede“ , warten also darauf, in den Hafen eingelassen zu werden. Der „Hafen“ - das ist Halles Marktplatz, der auch in diesem Jahr wieder mit verschiedenen Elementen gestaltet und damit attraktiver für Bewohner und Besucher der Stadt gemacht werden soll.