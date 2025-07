Falkensee - Beim Schwimmen im Falkenhagener See im Havelland ist ein Mann gestorben. Zeugen hatten am Donnerstagnachmittag Alarm geschlagen, da sie einen augenscheinlich stark betrunkenen Mann im Wasser rund 30 Meter vom Ufer entfernt untergehen sahen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann soll der Zeugenaussage nach in Begleitung einer ebenfalls betrunkenen Frau gewesen sein. Diese habe noch versucht, den Mann unter der Wasseroberfläche zu finden, musste jedoch aufgeben.

Durch eine Suchaktion der Polizei konnte der Mann gefunden werden, doch Reanimationsversuche kamen zu spät. Ein Polizist zog sich eine Schnittverletzung zu und musste ambulant versorgt werden. Die Begleiterin des Verstorbenen erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Angaben zum Alter oder zur Todesursache machte die Polizei zunächst nicht.