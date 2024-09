Halle/MZ - Die letzten kleinen und großen Griffe stehen im Provisorium zwar noch an. Die neue Heimat der Saale Bulls ist aber fast fertig: Im 80 Meter langen, 40 Meter breiten und zehn Meter hohen Eiszelt auf dem Gelände der SG Buna Halle-Neustadt, das dem Eishockey-Oberligisten in dieser Saison als Übergangsspielstätte dient, haben vor dem ersten Praxistest, am Sonntag (18.15 Uhr) kommt der Herner EV in das Eiszelt, Details bereits ihren festen Platz. So hängt im Tribünenbereich etwa ein Schild, das den Bereich eines Fanclubs markiert. Direkt im Bereich dahinter baumeln mehrere Hundert Schlittschuhe an den Haken und sind bereit zur Ausleihe. Schon bald können auch Hobby-Eisläufer ihre Runden drehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.