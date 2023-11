Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Vieles, was im Kaffeehaus Wittekind aus Topf und Pfanne oder auch aus der Backröhre kommt, trägt einen außergewöhnlichen Namen. So haben die Restaurantbetreiber Konrad Paulus Sonnenburg und Anna Krischner sowie Konditormeister Hans Breuning – das eingespielte Wittekind-Team seit der Eröffnung des Kaffeehauses 2021 – zum Beispiel die Baguettes in dem traditionsreichen Café in der Seebener Straße nach Halles Türmen benannt: Leipziger Turm und Roter Turm etwa. Oder die leckeren Bowls, von denen eine „Amtsgarten-Bowl“ heißt.