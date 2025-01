So reagiert Cierpinski auf den geplanten Einzug von Intersport in den Kaufhof

Halle/MZ. - Falk Cierpinski kommt am Mittwochmorgen mit einem alten DDR-Klapprad zur Rolltreppe in Halles Innenstadt. Zuvor war er mit Freunden zwölf Kilometer auf und um die Peißnitz joggen. „Ich mache das noch drei-, viermal die Woche. Aber nur mit Begleitern. Sonst fällt es mir schwer, mich zu motivieren“, sagt der 46-Jährige. Am Dienstag hatte der Geschäftsführer des gleichnamigen Sportgeschäfts verkündet, dass der Mietvertrag in der Rolltreppe verlängert wurde.