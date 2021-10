So kommen Gäste am Sonntag zum Amselgrund

Halle/MZ - Die Landesregierung will auf den Streik im ÖPNV am 3. Oktober mit einer Ausnahmegenehmigung für die 1.000 Besucher der Drohnenshow am Sonntagabend reagieren. Das Spektakel steigt zwar an der Burg Giebichenstein. Die Gewinner der Tickets verfolgen die Show aber von der gegenüberliegenden Uferseite am Amselgrund. Am 3. Oktober wird die Giebichensteinbrücke allerdings ab 15 Uhr für Autos und ab 17 Uhr auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Bis 19 Uhr sollte ursprünglich noch die Straßenbahn fahren. Nun sollen die Besucher, die eine Karte vorweisen können, zwischen 18 und 19 Uhr die Brücke zu Fuß doch noch überqueren können.