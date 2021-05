So ist die Stimmung in der Stadtpolitik nach Wiegands Suspendierung

Halle (Saale) - Genau einen Monat ist es her, dass Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) im Rahmen der Impfaffäre vom Stadtrat suspendiert wurde. Nachdem sich die Gemüter der Beteiligten inzwischen etwas abgekühlt haben dürften, herrscht ein seltener Zustand in der halleschen Lokalpolitik: Ruhe. Im Schatten des Landtagswahlkampfes haben die Stadträte offenbar einen Gang zurückgeschaltet. Die Impfaffäre - vor wenigen Wochen noch in aller Munde - ist in den Hintergrund gerückt. Doch das könnte sich bald ändern.

Stadtratsvorsitzende: Gerichtsentscheidung über Suspendierung Wiegands sei richtungsweisend

„Im Moment herrscht ein sachliches Abwarten“, sagt die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke). Die Räte warten auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das entscheiden muss, ob der sofortige Zwangsurlaub des OB rechtmäßig ist. Der Stadtrat hatet bis zum Freitag Zeit, eine Stellungnahme in dem Eilverfahren abzugeben. Nächste Woche könnte es einen Beschluss geben.

„Unser Anwalt hat begründet, dass der sofortige Vollzug der Suspendierung gerechtfertigt war, weil sehr wohl eine Verdunkelungsgefahr besteht und dass auch keine Formfehler gemacht wurden“, so Müller. Wiegand hatte das zuvor moniert. Eine Prognose will Müller noch nicht wagen, aber es sei klar, dass die Gerichtsentscheidung richtungsweisend sei. Bekommt Wiegand Recht, darf er vorerst in sein Büro im Ratshof zurückkehren, auch wenn die Staatsanwaltschaft und das Landesverwaltungsamt unabhängig voneinander Verfahren gegen ihn führen.

So ist die Stimmung ohne OB: fokussierte und reibungslose Politik im Sinne der Einwohner

Solange Wiegand Hausverbot in der Stadtverwaltung hat, führen die vier Beigeordneten die Dienstgeschäfte. Nach Aussagen mehrerer städtischer Angestellter unter anderem aus dem Gesundheitsamt und dem Fachbereich Einwohnerwesen ist die Abwesenheit des OB dort kaum zu spüren. Zwar sei der Arbeitsaufwand gerade im Gesundheitsamt sehr hoch, aber es werde gut zusammengearbeitet, heißt es.

Wiegands Stellvertreter, Egbert Geier (SPD), hatte sich mit einer Stellungnahme an alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewendet. Sein Ziel sei es, „die Arbeit der Verwaltung für den Zeitraum der Abwesenheit des Oberbürgermeisters fokussiert und reibungslos im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner fortzusetzen.“ Das gelinge „nur gemeinsam“, so Geier.

Rückkehr zu Sachthemen: Stadträte schätzen die neue Ruhe in Sitzungen

Im Stadtrat scheint der Appell angekommen zu sein. Mehrere Räte beschreiben die Atmosphäre der jüngsten Sitzungen ohne Wiegand als sehr angenehm. „Es fühlt sich viel entspannter an. Man merkt, dass man zur sachlichen Ratsarbeit zurückgekommen ist“, sagt die FDP-Fraktionsvorsitzende Yana Mark. SPD-Fraktionsvorsitzender Eric Eigendorf spricht von einem „konstruktiven Miteinander“. „Es macht wieder richtig Spaß. Das habe ich lange nicht mehr so erlebt“, sagt er.

Auch die Wiegand-Unterstützer-Fraktion Hauptsache Halle fügt sich in die Harmonie ein. Obwohl es vor wenigen Wochen noch nach einem tiefen Spalt im Rat aussah, hatte die Fraktion zuletzt sogar wieder gemeinsame Anträge mit anderen Fraktionen formuliert. „Für unsere Fraktion haben sich mit Blick auf die kommunalpolitische Arbeit nach der Suspendierung des OB keine Veränderungen ergeben“, sagt Fraktionsvorsitzender Andreas Wels. Man habe die Suspendierung zwar kritisiert, akzeptiere aber die Mehrheitsentscheidungen des Rates. „Das gehört zu den demokratischen Spielregeln.“

Aufklärung der Impfaffäre in Halle kann Monate dauern - Keine Mehrheit für Neuwahlen

Die Impfaffäre ist derweil noch lange nicht aufgeklärt. Die Ermittlungen könnten noch lange andauern. Laut der Ratsvorsitzender Müller sei eine Verwaltung ohne OB zwar kein guter Zustand, aber die Hallenser sollten sich besser auf mehrere Monate oder gar Jahre einstellen. Sie glaubt nicht, dass Wiegand freiwillig von seinem Amt zurücktritt.

Die nötige Mehrheit für eine Neuwahl sieht sie im Rat aktuell allerdings auch nicht. Das liegt unter anderem auch an der AfD, die weiterhin bei ihrer Position bleibt, erst einem Abwahlantrag zuzustimmen, wenn alle vorzeitig geimpften Stadträte zurücktreten. Außer Andreas Schachtschneider, der von der CDU-Fraktion ausgeschlossen wurde, hat bislang niemand der weiteren vorzeitig geimpften Räte eine personelle Konsequenz gezogen. (mz)