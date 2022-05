So hilft die Schilderguerilla dem Tierschutzverein Halle

Halle (Saale)/MZ - In dunklen Stunden kommt Hilfe manchmal von unerwarteten Stellen. So ist es am vergangenen Freitag auch dem Tierschutzverein Halle ergangen. Ohne dass sie etwas bestellt hatten, fanden die Mitarbeiter am Morgen ein Paket auf dem Vereinsgelände, in dem 100 Postkarten mit den Motiven der stadtbekannten halleschen „Schilderguerilla“ und ebensoviele Maulwurf-Aufkleber samt bereits frankierten Briefumschlägen lagen.