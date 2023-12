In den Weihnachtsferien und während der Feiertage gelten veränderte Öffnungszeiten in den halleschen Schwimmbädern. Welche Bäder komplett schließen.

So haben die Schwimmbäder in Halle während der Ferien geöffnet

Das Maya Mare in Halle (Saale): Nur am 24. Dezember bleibt das Bad geschlossen.

Halle (Saale)/MZ - In den Weihnachtsferien ab Donnerstag, 21. Dezember gelten veränderte Öffnungzeiten in den halleschen Schwimmbädern. Heiligabend, am 24. Dezember, haben alle Schwimmbäder geschlossen, ab dem 25. Dezember öffnet aber etwa das Maya Mare wieder. Hier die Übersicht:

Öffnungszeiten in den Bädern Saline und Neustadt:

In den Weihnachtsferien gelten für die Schwimmhallen Saline und Neustadt folgende geänderte Öffnungszeiten:

Donnerstag, 21. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember: 8 bis 18 Uhr geöffnet

Sonntag, 24. Dezember, und Montag, 25. Dezember: geschlossen

Dienstag, 26. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember: 8 bis 18 Uhr geöffnet

Sonntag, 31. Dezember, und Montag, 1. Januar 2024: geschlossen

Dienstag, 2. Januar 2024, bis Mittwoch, 3. Januar 2024: 8 bis 18 Uhr geöffnet

Die Sauna in der Saline ist an den Öffnungstagen ab 9 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten im Stadtbad Halle:

Das Stadtbad hat seinen letzten Öffnungstag am 20. Dezember 2023 und geht ebenfalls am 4. Januar 2024 wieder in den regulären Betrieb.

Öffnungszeiten der Robert Koch Schwimmhalle Halle:

Die Robert Koch Schwimmhalle bleibt von Donnerstag, 21. Dezember 2023, bis zum Sonntag, 7. Januar 2024, geschlossen.

Öffnungszeiten Spaßbad Maya Mare Halle:

Sonntag, 24. Dezember: geschlossen (inklusive Fitnessclub Viva Mare)

Montag, 25. Dezember: 14 bis 22 Uhr geöffnet

Dienstag, 26. Dezember, bis Samstag, 30. Dezember: 10 bis 22 Uhr geöffnet

Sonntag, 31. Dezember: 10 bis 18 Uhr geöffnet

Montag, 1. Januar 2024: 14 bis 22 Uhr geöffnet (Fitnessclub Viva Mare: geschlossen)

Ab dem 2. Januar 2024 hat das Maya mare wie gewohnt täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Am 26. Dezember 2023 und am 2. Januar 2024 findet statt der Damensauna eine Gemeinschaftssauna statt.

Der Viva mare Fitnessclub bleibt ebenfalls am Sonntag, 24. Dezember, geschlossen. Am Montag, 25. Dezember, öffnet er von 14 bis 20 Uhr und am Dienstag, 26. Dezember, von 10 bis 20 Uhr. An Silvester, 31. Dezember, können Sportliche von 10 bis 16 Uhr trainieren und am Neujahrstag, 1. Januar 2024, bleibt das Fitnessstudio für seine Gäste geschlossen.