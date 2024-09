Mitte August war ein Pkw im Parkhaus am Hansering in Halle fünf Etagen in die Tiefe gestürzt. Jetzt hat die Polizei ihre Ermittlungen beendet.

Spektakulärer Unfall im Parkhaus am Hansering in Halle

Halle (Saale)/MZ - Sechs Wochen nach dem schweren Unfall im Parkhaus am Hansering in Halle ist der Fall für die Polizei erledigt. Am 13. August hatte eine 64 Jahre alte Autofahrerin die Kontrolle über ihren Elektro-VW verloren und war mit ihrem Fahrzeug fünf Stockwerke in die Tiefe gestürzt.