Skulpturenpark Europa in Halle erinnert an die „Goldene Elf“ der Ungarn

Halle (Saale) - Wenige Tage vor dem dritten Vorrundenspiel der deutschen Elf bei der Europameisterschaft gegen Ungarn wurde der Skulpturenpark Europa im Thüringer Park passend erweitert. Die neu geschaffene Metallskulptur erinnert an die „Goldene Elf“ der ungarischen Fußballnationalmannschaft in der Zeit von 1950 bis 1956. Das teilt die SBH Südost GmbH mit.

Der Skulpturenpark Europa wurde 2019 eröffnet. Langzeitarbeitslose haben in einer Arbeitsgelegenheit des Jobcenters Halle mittlerweile 22 Skulpturen in der Metallwerkstatt der SBH Südost gefertigt, die europäische Länder auf ihre ganz eigene Weise darstellen. Weitere Motive sind derzeit in der Fertigung.

„Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“

Gefördert wird das Projekt vom Jobcenter Halle und der Stadt Halle im Rahmen des Landesprogramms „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Ziel ist es, durch langfristig geförderte Beschäftigungen im gemeinwohlorientierten Bereich Langzeitarbeitslose und Langzeitleistungsbezieher mit negativer Integrationsprognose persönlich und beruflich zu stabilisieren. Die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheit sollen wieder Anschluss an reguläre und unbegleitete Beschäftigung finden, um wieder die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben zu bekommen.

Dabei ist die individuelle sozialpädagogische Intensivbetreuung vor, während und im Anschluss an die geförderte Beschäftigung ein wesentliches Instrument.

Die SBH Südost GmbH ist mit rund 30 Standorten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen einer der führenden Bildungsdienstleister in Mitteldeutschland und kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung zurückgreifen. (mz)