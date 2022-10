Skulpturen im öffentlichen Raum - wann Kunst politisch ist

Die Skulpturen auf dem Töpfermarkt und die Saalenixe haben eine Debatte über künstlerische Freiheit ausgelöst. Was Bildhauer und Experten dazu sagen.

Die Skulpturen der Töpferei „madianart“ auf dem halleschen Töpfermarkt haben eine Debatte über Kunst und deren Grenzen in der Stadt ausgelöst. Diese Skulptur trägt den Titel „Des Pudels Kern“.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist eine Debatte über die Freiheit und Grenzen von Kunst im öffentlichen Raum entbrannt. Auslöser waren die politischen Skulpturen der Töpferei „madianart“, die beim Töpfermarkt zu sehen waren. Doch schon zuvor hatte die Stadtpolitik um Antworten zu diesem Thema gerungen. Zweimal hatten die Mitglieder des Kulturausschusses bereits ausführlich über die geplante Saalenixe von Klaus-Dieter Gerlang diskutiert – ohne sich zu einer Lösung durchzuringen. In der Stadtratssitzung am Mittwoch wurde der Grünen-Vorschlag, solche Projekte zunächst von einer Fachjury bewerten zu lassen, abgelehnt. Doch wie stehen Künstler und Kunstexperten dazu?