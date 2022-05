Skandal um Baby-Blut in Halle: Mutmaßliche Täterin soll für rund 800 Neugeborene verantwortlich gewesen sein

Halle (Saale)/MZ - „Mit 30 Jahren Berufserfahrung habe ich bei mir nicht die Vorstellungskraft erzeugen können, einmal mit einem solchen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt Dr. Hendrik Liedtke. Was der Ärztliche Direktor des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara am Dienstagvormittag berichtet, wiegt schwer und versetzt junge Eltern wie Krankenhausmitarbeiter in Besorgnis.